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Dünya

Almanya'daki Türkler Fas için yardım topladı

Almanya'da yaşayan Türkler, Fas'ta meydana gelen depremden etkilenenlerin yaralarını sarmak için 3 tır insani yardım malzemesi topladı.

AA17 Eylül 2023 Pazar 15:26 - Güncelleme:
Almanya'daki Türkler Fas için yardım topladı
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Köln'de faaliyet gösteren Haydi-Komm Derneği Başkanı Canan Durna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupalı Türkler olarak Fas'ta meydana gelen depremi duydukları anda harekete geçtiklerini ve o günden bugüne yardım toplamak için canla başla çalıştıklarını söyledi.

Yardım toplarken seçici olduklarını ve şimdiye kadar 3 tır insani yardım malzemesi topladıklarını belirten Durna, bunları, Fas Kraliyeti'nin Almanya'daki temsilcileriyle koordineli olarak deprem bölgesine ulaştıracaklarını ifade etti.

Bundan sonra da yardım faaliyetlerinin süreceğini dile getiren Durna, "Bu acıları kendimiz de yaşadığımız için duyarlı olan herkesten ihtiyaç sahiplerine yardım etmelerini bekliyoruz." dedi.

  • deprem yardımı
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