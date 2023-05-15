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Dünya

Almanya'dan 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklama

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Andrea Sasse, Türkiye'de seçime katılım oranının yüksek olmasının Türk vatandaşlarının bu demokratik standartlara çok değer verdiğini gösterdiğini söyledi.

AA15 Mayıs 2023 Pazartesi 16:16 - Güncelleme:
Almanya'dan 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklama
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Sasse ve Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de, Türkiye'de dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sasse, "Seçime katılım oranının çok yüksek olması, özellikle Türk vatandaşlarının bu demokratik standartlara çok değer verdiğini ve bunu kullandığını göstermiştir." dedi.

Türkiye'deki seçimleri AGİT'in gözlemcilerinin de takip ettiğini anımsatan Sasse, seçime ilişkin gözlemleri değerlendirmek için gözlemcilerin raporlarının bekleneceğini kaydetti.

Hükümet Sözcüsü Hebestreit ise demokratik süreçlerin işlemesine kimsenin karşı olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Hebestreit, "Şu anda önemli uluslararası kararlarda herhangi bir etki ya da gecikme görmüyoruz. Bu demokrasilerde standart süreçtir ve bunu da iyi buluyoruz." dedi.

Demokratik seçimleri memnuniyet verici bulduklarını belirten Hebestreit, "Olması gereken budur. Seçim kampanyasının da adil çerçevede geçmesi her zaman ifade ettiğimiz bir dileğimizdir." ifadesini kullandı.

Başbakan Olaf Scholz'ün dış politika danışmanı Jens Plötner'den Türkiye'deki seçimler hakkında bilgi aldığını kaydeden Hebestreit, "Türkiye'de konsolosluk temsilciliğimiz var. Elbette tüm açık kaynakları da değerlendirerek bilgilendirme yapıldı." şeklinde konuştu.

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