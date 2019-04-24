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Almanya'dan ABD'nin İran kararıyla ilgili açıklama: Avrupalı partnerlerimizle etkilerini gözlemleyeceğiz

Almanya'nın Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, ABD'nin İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı verilmemesi kararından sonra Avrupalı partnerlerle bu durumun etkilerini takip edeceklerini söyledi.

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Demmer, başkent Berlin'de düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin İran'a yönelik yeni petrol ambargosuna ilişkin kararını, Mısır'daki referandumu ve Libya'daki gelişmeleri değerlendirdi.

ABD'nin yaptırımlarla ilgili açıklamasını not ettiklerini belirten Demmer, "Avrupalı partnerlerimizle etkilerini gözlemleyeceğiz." dedi.

Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin (AB) İran ile yapılan nükleer anlaşmadan vazgeçmediğine işaret eden Demmer, "Buna, AB ve uluslararası yasalara uygun İran ile meşru ticari ilişkilere olanak sağlanması da dahil." ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşmayı İran'ın nükleer silahlanmasını önlemeye ilişkin önemli bir araç olarak gördüklerini söyleyen Demmer, bundan dolayı bu anlaşmanın tümüyle uygulanmasından yana olmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Demmer, Mısır'da Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2030'a kadar görevde kalmasının yolunu açan anayasa değişikliği konusunda ise yorum yapmaktan kaçındı.

Referandumu takip ettiklerini vurgulayan Demmer, "Referandumun tek tek içeriğine ilişkin yorum yapmıyoruz." diye konuştu.

Mısır halkının siyasi iradesini ifade etmesinin önemli olduğunu belirten Demmer, Alman hükümetinin, hukuk devletinin, farklı ve güçlü sivil toplumun ve istikrarın ülkenin iyi gelişmesi için önemli olduğunu her zaman dile getirdiğini söyledi.

Libya'ya ilişkin açıklamalarda da bulunan Demmer, Alman hükümetinin General Halife Hafter ve destekçilerinden tüm askeri operasyonları derhal durdurmalarını istediğini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler (BM) yönetiminde bir siyasi sürecin hayata geçirilmesi için tüm tarafları müzakerelere hazır olmaya çağırdıklarını ifade etti.

Demmer, Libya'da bir iç savaş tehlikesinin önlenmesi gerektiğini kaydetti.

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