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Almanya: (ABD'nin Suriye'den çekilme kararı) Önceden istişare etmek yararlı olabilirdi

Almanya Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer, 'Müttefik ve DEAŞ karşıtı koalisyonun parçası olarak, ABD'nin birliklerini çekmesi konusunda ABD hükümetiyle önceden istişare etmek yararlı olabilirdi.' dedi.

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Demmer, Berlin'de düzenlenen basın toplantısında ABD'nin birliklerini Suriye'den çekme kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin birliklerini Suriye'den çekmesi konusunda kendilerini önceden bilgilendirmediğini belirten Demmer, "Müttefik ve DEAŞ karşıtı koalisyonun parçası olarak, ABD'nin birliklerini çekmesi konusunda ABD hükümetiyle önceden istişare etmek yararlı olabilirdi." ifadesini kullandı.

Daha önce kontrol ettiği bölgenin büyük bölümünü kaybetse de DEAŞ'ın hala tehlikeli olduğunu anlatan Demmer, DEAŞ'e karşı nihai bir zafer elde etmek için hala yapılacak çok şey bulunduğunu bildirdi.

Demmer, "ABD'nin askerlerini Suriye’den geri çekeceğini açıklaması, 8 yıldır süren çatışmalardaki dinamikleri değiştirebilir." diye konuştu.

Tüm tarafların siyasi süreçte diyalog içinde kalmalarının ve çatışmaların çözümü konusunda gerekli siyasi iradeyi göstermelerinin önemli olduğunu vurgulayan Demmer, bunun için ilk adımın Suriye'de anayasa komitesinin oluşturması ve bu yönde çabaların sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

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