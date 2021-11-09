Almanya'dan AB'ye çağrı: Polonya'ya yardım edin

AA 9 Kasım 2021 Salı 12:01 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 12:01

Seehofer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksanser Lukaşenko'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in desteğiyle insanları kullanarak Batı'yı istikrarsızlaştırmak istediği değerlendirmesinde bulundu.

Bundan dolayı tüm AB ülkelerinin birlik olması gerektiğini belirten Seehofer, "Polonya hükümetine dış sınırları koruması için yardım etmemiz lazım. Bu aslında AB Komisyonun görevi. Şimdi AB Komisyonunun harekete geçmesi için çağrıda bulunuyorum." dedi.

Seehofer, Almanya veya Polonya'nın bu durumun üstesinden tek başına gelemeyeceklerini dile getirdi.

Polonya'nın uygun yollarla AB'nin dış sınırlarını koruduğu için eleştirilmeyeceğini aktaran Seehofer, Polonya'nın şimdiye kadar doğru hareket ettiğini vurguladı.