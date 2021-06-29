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Dünya

Almanya'dan Afganistan açıklaması: Çekilme tamamlandı

Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Afganistan'da bulunan son Alman askerlerinin ülkeden ayrıldığını duyurdu. Karrenbauer, '20 yıl sonra en yoğun yurt dışı görevimiz tamamlandı.' açıklamasında bulundu.

AA29 Haziran 2021 Salı 23:52 - Güncelleme: 29 Haziran 2021 Salı 23:52
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Kramp-Karrenbauer, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu akşam son Alman askerlerinin de Afganistan'dan güvenli bir şekilde ayrıldığını belirterek "20 yıl sonra en yoğun yurt dışı görevimiz tamamlandı." ifadesini kullandı.

Kramp-Karrenbauer, 2001'den beri Afganistan'da görev yapan 150 binden fazla Alman askerine teşekkür ederek "Alman askerleri Afganistan'da Federal Meclis'in verdiği tüm görevleri yerine getirdi. Bu görevden gurur duyabilirsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Ordusundan yapılan açıklamada da bugün Orta Avrupa Saati ile 21.24'de Afganistan'da bulunan son Alman askerlerinin ülkeden ayrıldığına işaret edilerek askerlerin Tiflis üzerinden Almanya'ya doğru yolda olduğu ve yarın ülkeye gelmelerinin planlandığı belirtildi.

Açıklamada, böylelikle Alman askerlerinin Afganistan'daki NATO misyonunun tamamlandığı kaydedildi.

Alman askerleri Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) ve ardından hayata geçirilen Kararlı Destek Misyonu çerçevesinde 2001'den bu yana Afganistan'da bulunuyordu. Misyonda toplam 59 Alman askeri hayatını kaybetmişti.

Son olarak 1100 Alman askeri Kararlı Destek Misyonu kapsamında Afganistan'da bulunuyordu.

ABD yönetimi, NATO misyonu çerçevesinde 20 yıldır güç bulundurduğu Afganistan'dan 1 Mayıs itibarıyla çekilmeye başlayacağını, çekilmenin 11 Eylül 2001 saldırılarının 20. yıl dönümüne kadar tamamlanacağını açıklamıştı.

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