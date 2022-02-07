Almanya'dan askeri hamle! Yüzlerce personel takviye edilecek

AA 7 Şubat 2022 Pazartesi 20:10 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 20:10

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın NATO'nun doğu kanadına desteğini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, Federal Meclis'e (Bundestag) NATO'da "Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet" olarak adlandırılan Litvanya'daki çok uluslu birliğe hızlı bir şekilde 350'ye kadar ek askerin gönderileceğine ilişkin bilginin verildiği ifade edildi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Munster kentinde yaptığı açıklamada, söz konusu askerlerin Litvanya'ya gitmek için 5 gün içinde harekete geçebileceğini belirterek, bu konuda Baltık ülkeleriyle koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

Lambrecht, böylelikle NATO'nun doğu kanadını güçlendirdiklerini ve müttefiklere net bir kararlılık sinyali gönderdiklerini kaydetti.

Almanya, Litvanya'daki NATO birliklerinin liderliğini üstleniyor ve şu anda yaklaşık 500 askerle katkı sağlıyor.