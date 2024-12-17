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Dünya

Almanya'dan bir heyet Şam'a gitti

Almanya'nın yeni Suriye geçici yönetimiyle ilk doğrudan görüşmeleri yapmak üzere bölgeye diplomatik bir heyet gönderdiği bildirildi.

AA17 Aralık 2024 Salı 15:07 - Güncelleme:
Almanya'dan bir heyet Şam'a gitti
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Dışişleri Bakanlığı'ndan AA muhabirine yapılan açıklamada Şam'a giden Alman diplomatların, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) tarafından atanan geçiş hükümeti temsilcileriyle bugün ilk görüşmeleri gerçekleştireceği ifade edildi.

Görüşmelerde "Suriye'de kapsayıcı bir geçiş süreci ve azınlıkların korunması" konularının ele alınacağı aktarılan açıklamada, Şam'da Almanya'nın diplomatik varlık gösterme imkanlarının da araştırılacağı belirtildi.

Açıklamada, Alman heyetinin Suriyeli sivil toplum ve Hristiyan toplulukların temsilcileriyle de görüşmeler yapmasının planlandığı aktarıldı.

HTŞ ve atanan geçiş hükümetinin faaliyetlerinin yakından izlendiği ve şu ana kadar sağduyulu davrandıklarının söylenebileceği aktarılan açıklamada, Almanya'nın, Suriye geçici yönetimini eylemlerine göre uluslararası ortaklarıyla değerlendireceği ifade edildi.

Almanya, iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana ülkelerinden kaçan yaklaşık 1 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

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