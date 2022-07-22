İSTANBUL 31°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2022 Cuma / 23 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,7328
  • EURO
    18,1559
  • ALTIN
    979.02
  • BIST100
    2511.37
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan çarpıcı itiraf: Halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağız
Dünya

Almanya'dan çarpıcı itiraf: Halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağız

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 'Bu gaz türbinini alamazsak, o zaman daha fazla gaz alamayız gaz alamayınca da Almanya olarak Ukrayna'ya hiçbir şekilde destek veremeyiz çünkü o zaman halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağız.' dedi.

AA22 Temmuz 2022 Cuma 01:46 - Güncelleme:
ABONE OL

Annalena Baerbock, RND medya grubunun etkinliğinde yaptığı açıklamada Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının bakımı için gerekli olan türbin konusunda Kanadalılarla yaptığı görüşmeyi anlattı.

Baerbock, "Kanadalılar kendi kamuoyunda çok soruları olduğunu söylediler. Biz de bunu anlayabileceğimizi ilettik. Ancak bu gaz türbinini alamazsak, o zaman daha fazla gaz alamayız gaz alamayınca da Almanya olarak Ukrayna'ya hiçbir şekilde destek veremeyiz çünkü o zaman halk ayaklanmalarıyla meşgul olacağız." dedi.

Alman Bakan böylece Almanya'nın Rusya'dan gelen gaz ve petrole karşı tam ambargo konulmasına neden karşı olduğunu, diğerlerinin ise Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucunda böyle bir ambargoyu desteklediğini açıklamak istediğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı, etkinliğin ardından bir gazetecinin söylediği cümleleri tekrar sorması üzerine, "Bu abartılı bir şekilde söylendi. Gazımız kalmadığında." diye konuştu.

  • Almanya
  • Annalena Baerbock
  • Kuzey Akım 1

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.