24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,756
  • 6,3602
  • 274.597
  • 103544
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iki Almanya'nın birleşmesinde ABD'nin çok önemli rolü olduğunu söyledi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Maas, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30'uncu yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Almanya'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Leipzig'te düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

1989 yılında yıkılan Berlin Duvarı'nın ardından iki Almanya'nın birleştiğine dikkati çeken Maas, ''ABD olmadan iki Almanya'nın birleşmesi mümkün olamazdı'' diyerek teşekkür etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ''NATO'nun beyin ölümünü gerçekleşti'' söylemine katılmadığını ifade eden Maas, NATO'nun Avrupa'nın güvenliğini garanti altına aldığına dikkati çekti.

Türkiye ile ilişkilere de değinen Maas, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ve öyle de kalacağına işaret ederek ''Türkiye NATO'da merkezi öneme sahip bir partner.'' dedi.

- ''NATO, TARİHTEKİ EN KRİTİK ORTAKLIKLARDAN BİRİ''

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da NATO'nun, tarihteki en kritik ortaklıklardan biri olmaya devam ettiğini belirterek, "Tüm NATO üye ülkeleri NATO'nun yükünü paylaşmalı." ifadesini kullandı.

Pompeo, Suriye’nin kuzeyindeki durumu yakından izlediklerini belirterek, bölgeye sağlanan anlaşmaların uygulanmasını izlemeye devam edeceklerini söyledi.

Pompeo, Almanya’nın savunma harcamalarını artırma ve NATO’nun belirlediği hedefin 2031’e kadar yakalamayı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Pompeo’nun gündeminde Almanya’daki ABD askerlerinin geleceği, 5G teknolojisi, Nord Stream 2 ve Rusya, Çin ve İran'dan gelen ekonomik ve stratejik zorluklar yer alıyor.

ABD’nin Almanya’da yaklaşık 38 bin askeri bulunuyor.

Milli Savunma Bakanlığından 10 Kasım videosu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

O soruya Başkan Erdoğan'dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

O soruya Başkan Erdoğan'dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Korkutan görüntü! Düzinelerce yılanın arasına oturdu

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Ankara'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 17 gözaltı

Çelik: Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek

Çelik: Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek

Bu adada ücretsiz ev veriyorlar!

Bu adada ücretsiz ev veriyorlar!

Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili yeni gelişme! Soruşturma açıldı

Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili yeni gelişme! Soruşturma açıldı

Valilikten 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama

Valilikten 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama

Anne-kız kabusu yaşadı: Dünyanın en zehirlisini yemişler

Anne-kız kabusu yaşadı: Dünyanın en zehirlisini yemişler
 

POPÜLER HABERLER

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

'Mezopotamya güneşi' için sıraya girdiler... Siparişlere yetişemiyorlar!

'Mezopotamya güneşi' için sıraya girdiler... Siparişlere yetişemiyorlar!

Avrupa'nın en büyüğü olacak! Yüzde 60'ı tamamlandı

Avrupa'nın en büyüğü olacak! Yüzde 60'ı tamamlandı

Tarihi anlar... İstanbul Boğazı'nda bir ilk

Tarihi anlar... İstanbul Boğazı'nda bir ilk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA