Almanya'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

Maas, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30'uncu yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Almanya'ya gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Leipzig'te düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

1989 yılında yıkılan Berlin Duvarı'nın ardından iki Almanya'nın birleştiğine dikkati çeken Maas, ''ABD olmadan iki Almanya'nın birleşmesi mümkün olamazdı'' diyerek teşekkür etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ''NATO'nun beyin ölümünü gerçekleşti'' söylemine katılmadığını ifade eden Maas, NATO'nun Avrupa'nın güvenliğini garanti altına aldığına dikkati çekti.

Türkiye ile ilişkilere de değinen Maas, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu ve öyle de kalacağına işaret ederek ''Türkiye NATO'da merkezi öneme sahip bir partner.'' dedi.

- ''NATO, TARİHTEKİ EN KRİTİK ORTAKLIKLARDAN BİRİ''

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da NATO'nun, tarihteki en kritik ortaklıklardan biri olmaya devam ettiğini belirterek, "Tüm NATO üye ülkeleri NATO'nun yükünü paylaşmalı." ifadesini kullandı.

Pompeo, Suriye’nin kuzeyindeki durumu yakından izlediklerini belirterek, bölgeye sağlanan anlaşmaların uygulanmasını izlemeye devam edeceklerini söyledi.

Pompeo, Almanya’nın savunma harcamalarını artırma ve NATO’nun belirlediği hedefin 2031’e kadar yakalamayı açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Pompeo’nun gündeminde Almanya’daki ABD askerlerinin geleceği, 5G teknolojisi, Nord Stream 2 ve Rusya, Çin ve İran'dan gelen ekonomik ve stratejik zorluklar yer alıyor.

ABD’nin Almanya’da yaklaşık 38 bin askeri bulunuyor.