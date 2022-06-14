Almanya'dan doğal gaz krizine karşı yeni hamle

Alman hükümetinden yapılan açıklamada, ülkede doğal gazda enerji arzını güvence altına almak için nisanda "geçici" olarak kamu tarafından devralınan Gazprom Germania'nın uzun vadeli kamu yönetimine geçirileceği belirtildi.

Şirketi iflastan kurtarmak için 10 milyar avroya kadar kamu kurtarma paketi sağlanacağı bildirilen açıklamada, kurtarma paketinin "likiditeyi güvence altına alacağı ve yedek gaz tedarik etmeye" imkan sağlayacağı ifade edildi.

Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA), Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırımlarının ardından 4 Nisan'da, Almanya'da doğal gazda enerji arzını güvence altına almak için Gazprom Germania'yı geçici olarak devralmıştı.

Moskova'ya karşı Batı yatırımları ve Rusya'nın gaz tedarikini kesmesi Almanya'da doğal gaz tedariki için kilit şirket konumundaki Gazprom Germania'yı baskılıyordu.

Şirketin, Alman gaz piyasasında faaliyetleri arasında depolama, doğal gaz ticareti ve nakliyesi yer alıyor. Gazprom Germania'ya ait olan Astora birimi ülkenin en büyük doğal gaz depolama tesisini işletiyor.

Öte yandan, Rus enerji şirketi Gazprom'un, bugün teknik sorunlar nedeniyle Kuzey Akım Doğal Gaz Boru Hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatının yüzde 40 düşeceği uyarısında bulunması dikkati çekti.

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Akım 1'deki durumun yakından izlendiği belirtilerek, şu anda ülkede doğal gazda "arz güvenliğinin garanti altında olduğu" kaydedildi.

Bu arada, Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrolü, doğal gazı ve kömürüne diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülürken, ülke, ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini, ham petrolün yüzde 35'ini ve kömürün yüzde 45'ini Rusya'dan karşılıyor.

Almanya'da konutların yaklaşık yarısı ağır sanayide elektrik üretmek için kullanılan doğal gazla ısıtılıyor.

Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için yoğun çalışmalar yürüten Alman hükümeti, Rus gazından tamamen bağımsız olmak için zamana ihtiyacı bulunduğunu belirtiyor. Hükümet, Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırımlarını desteklemesine rağmen Rusya'dan gaz arzının hemen durdurulmasına karşı çıkıyor.