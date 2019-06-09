Almanya'dan Filistin'e destek

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Ürdün'ün başkenti Amman'a yaptığı ziyaret çerçevesinde, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Görüşmede, Orta Doğu'daki mevcut durum ve gerginliklere odaklandıklarını ifade eden Maas, görüşmede ayrıca, bölgede dengeli bir role sahip olan Ürdün'ün değerlendirmelerinin ele alındığını aktardı.

Maas, Ürdün ekonomisinin zor durumda olduğunun farkında olduğunu ifade ederek, "Ürdün'ün Uluslararası Para Fonu ile koordineli yürüttüğü ekonomik reformlarından memnunuz. Almanya, Ürdün'e koşulsuz 100 milyon dolarlık krediyle destek veriyor." dedi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki görüşmelerin, terör örgütü DEAŞ'ın artık ülke topraklarında olmadığını ancak tehdidinin devam ettiğini ortaya koyduğunu kaydeden Maas, DEAŞ'ın bölgede yeniden var olmaması için verilen mücadeleye katkı sağlamayı istediğini söyleyerek Alman askerlerini El-Ezrak Üssü'ne kabul ettiği için Ürdün'e teşekkür etti.

Alman Bakan ayrıca, UNRWA'nın desteklenmesinin önemine dikkati çekerek, ülkesinin burayı desteklemeye devam edeceğini kaydetti.

Maas, görüşmede Filistin-İsrail çatışmasını da ele aldıklarını belirterek, "Bu konuda hemfikiriz. Ürdün'ün bu konudaki değerlendirmesine güveniyoruz ve iki devletli çözüm, tek çözüm." değerlendirmesinde bulundu.

Ürdünlü Bakan Safedi de iki ülke arasındaki iş birliğinin günden güne pekiştiğini ve bölgedeki sorunların çözümünde ortak çalışmalara devam edildiğini vurguladı.

Filistin meselesinin, görüşmenin öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Safedi, "Ürdün ve Almanya olarak, iki devletli çözümün, anlaşmazlığı sona erdirmenin yolu olduğu konusunda mutabıkız." diye konuştu.

Safedi, ülkesinin kalıcı ve kapsamlı barış istediğini; bunu başarmak için işgalin sona ermesi gerektiğini söyledi.

Ürdün ve Almanya'nın UNRWA'nın desteklenmesi ve görevine devam etmesi konusunda ortak görüş sahibi olduğunun altını çizen Safedi, iki ülkenin ayrıca Suriye krizine çözüm için çabaların yoğunlaştırılması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanlığından, perşembe günü yapılan açıklamada, Bakan Maas'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Ürdün'ün de yer aldığı bölge turu kapsamında, yarın İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif ile İran'ın başkenti Tahran'da bir araya geleceği belirtilmişti.