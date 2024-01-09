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Dünya

Almanya'dan Gazze çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin işlevlerini yerine getirebilmesi gerektiğini söyledi.

AA9 Ocak 2024 Salı 20:31 - Güncelleme:
Almanya'dan Gazze çağrısı
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Mısır'a giden Baerbock, Refah kentinin Gazze Şeridi sınırına ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, Gazze'de sağlık alanında yaşanan felakete dikkati çekerek, "Gazze'de halen mevcut olan hastaneler işlevlerini yerine getirebilmelidir." dedi.

Baerbock, Gazze'deki doktorların çalışabilmesi ve yeterli ilaca sahip olmaları gerektiğini vurguladı. Aynı zamanda orada tedavi edilemeyen Filistinlilerin yakın hastanelere götürülebilmesi gerektiğini ifade eden Baerbock, "Bu hepimiz için büyük bir görev" diye konuştu.

Yardım kuruluşlarının Gazze Şeridi'ne daha iyi erişim sağlamalarının önemine işaret ederek, Refah Sınır Kapısı önünde bekleyen yardım malzemesi yüklü 3 bin tıra dikkati çeken Baerbock, "Bu tırlar artık Refah'taki bu darboğazda günlerce bekleyemez. Burada günün her saati çalışabilecek bir sınır kapısına ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Bakan Baerbock, Alman hükümeti olarak her saat çalışacak sınır kapısı için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

Baerbock Mısır'daki temaslarının ardından Lübnan'a hareket etti.

Alman Bakan yarın Lübnan'da görev yapan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nü (UNIFIL) ziyaret edecek.

  • dışişleri bakanı
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