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Dünya

Almanya'dan Gazze çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle sivil kayıpların arttığı dönemde, Gazze'deki savaşa son verilmesi çağrısında bulundu.

AA19 Temmuz 2024 Cuma 20:05 - Güncelleme:
Almanya'dan Gazze çağrısı
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Baerbock, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze'deki bu savaş nihayet sona ermeli. Gazze'de siviller için güvenli bir yer yok." ifadelerini kullandı.

Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 80'inin İsrail ordusu tarafından tahliye bölgesi ilan edildiğini ve çocuklar, hastalar, yaşlılar ile hamile kadınların buraları terk etmek zorunda olduğunu belirten Baerbock, İsrail ordusu tarafından güvenli bölge ilan edilen aşırı kalabalık yerlerin bile tekrar tekrar vurulduğuna dikkati çekti.

Alman Dışişleri Bakanı, İsrail'in terörizme karşı kendini savunma hakkı olduğunu ancak uluslararası insancıl hukukun her savaşa sınırlar koyduğunu hatırlattı.

"Ordu sivil nüfusu korumakla yükümlüdür. Çünkü insanlar öylece ortadan kaybolamazlar, acilen desteğe ve güvenliğe ihtiyaçları var." ifadelerini kullanan Baerbock, Gazze'de insani bir ateşkesin sağlanması için küresel çabaların artırılması çağrısında bulundu.

Bölgedeki tüm aktörlerin tüm enerjilerini insani ateşkes müzakerelerine odaklamasını isteyen Baerbock, şunları kaydetti:

"(ABD Başkanı) Joe Biden'ın planı masada, BM Güvenlik Konseyi planı destekliyor. İsrail Savunma Bakanı (Yoav) Gallant'ın kısa süre önce yaptığı çağrıda olduğu gibi, bu planı kabul etmenin tam zamanıdır. Böylece rehineler serbest bırakılır, ölümler durur ve nihayet insani bir ateşkes sağlanır."

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