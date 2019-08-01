Almanya´dan, Hürmüz Boğazı´nda, `Avrupa Misyonu´ teklifi

Ülke medyasında yer alan haberlerde, Federal Koalisyon Hükümeti Hristiyan Demokrat Parti (CDU) dış politika uzmanlarından ve Federal Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen´in, ABD´nin bölgedeki operasyonlarından bağımsız ve ona paralel olarak, Almanya ve Fransa´nın katılımıyla boğazdaki ticari gemileri korumak için bağımsız bir `Avrupa Misyonu´ teklifini gündeme getirdiği belirtildi.

Röttgen´in, "İngiltere, ABD ile birlikte hareket etse bile, Avrupa Birliği´ne (AB) üye ülkelerin gemilerinin bölgedeki güvenliği için bir `Avrupa Misyonu´, krizin büyümeden atlatılmasına ciddi katkı sağlar" dediği belirtildi. Röttgen´e ilk desteğin ise Yeşiller Partisi´nden geldiği kaydedildi.

Almanya Yeşiller Partisi dış politika sözcüsü Omid Nouripour´un, "Böyle bir `AB Misyonu´, ABD ile İran arasında doğrudan bir çatışmayı önlemeye yönelikse detaylandırılarak konuşulmalı" sözleriyle teklife sıcak baktıkları ifade edildi.

ABD´nin, Almanya´ya `askeri misyona katılın´ talebine, Federal Büyük Koalisyon Hükümeti Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ve Federal Dışişleri Bakanı tarafından, `askeri misyona´ katılmayacağı açıklamasının ardından, İspanya´nın da ABD ile ortak hareket etmeyeceği açıklanmıştı.