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Almanya´dan, Hürmüz Boğazı´nda, `Avrupa Misyonu´ teklifi

ABD´nin, Hürmüz Boğazı`nda petrol tankerlerini korumaya yönelik bir askeri misyona katılması için yaptığı resmi talebe `hayır´ cevabı veren Almanya´dan, yeni bir teklif geldiği bildirildi.

  • DHA
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Ülke medyasında yer alan haberlerde, Federal Koalisyon Hükümeti Hristiyan Demokrat Parti (CDU) dış politika uzmanlarından ve Federal Dışişleri Komisyonu Başkanı Norbert Röttgen´in, ABD´nin bölgedeki operasyonlarından bağımsız ve ona paralel olarak, Almanya ve Fransa´nın katılımıyla boğazdaki ticari gemileri korumak için bağımsız bir `Avrupa Misyonu´ teklifini gündeme getirdiği belirtildi.
 
Röttgen´in, "İngiltere, ABD ile birlikte hareket etse bile, Avrupa Birliği´ne (AB) üye ülkelerin gemilerinin bölgedeki güvenliği için bir `Avrupa Misyonu´, krizin büyümeden atlatılmasına ciddi katkı sağlar" dediği belirtildi. Röttgen´e ilk desteğin ise Yeşiller Partisi´nden geldiği kaydedildi.
 
Almanya Yeşiller Partisi dış politika sözcüsü Omid Nouripour´un, "Böyle bir `AB Misyonu´, ABD ile İran arasında doğrudan bir çatışmayı önlemeye yönelikse detaylandırılarak konuşulmalı" sözleriyle teklife sıcak baktıkları ifade edildi.
 
ABD´nin, Almanya´ya `askeri misyona katılın´ talebine, Federal Büyük Koalisyon Hükümeti Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz ve Federal Dışişleri Bakanı tarafından, `askeri misyona´ katılmayacağı açıklamasının ardından, İspanya´nın da ABD ile ortak hareket etmeyeceği açıklanmıştı.

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