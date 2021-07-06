Almanya'dan İngiltere ve Rusya kararı

Reuters 6 Temmuz 2021 Salı 10:25 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 10:25

Robert Koch Institute, bu beş ülkeyi "yüksek vaka oranlı bölge" seviyesine indirdi. Buna göre, bu ülkelerin vatandaşları artık Almanya'ya seyahat edebilecekler ve varış yaptıkları tarihten itibaren 10 günlük karantinaya girecekler. Koronavirüs testi negatif çıkanların karantina süresi beş güne indirilecek ve aşı dozlarının tümünü olmuş kişiler karantinadan tamamen hariç tutulacaklar.

Önceki kısıtlamaya göre, Almanya'da ikamet etmedikleri takdirde bahsi geçen ülkelerin dördünden Almanya'ya seyahat etmek yasaktı.