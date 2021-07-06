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Dünya

Almanya'dan İngiltere ve Rusya kararı

Almanya'nın ana sağlık enstitüsü Robert Koch Institute, dün yaptığı açıklamada İngiltere, Hindistan, Nepal, Portekiz ve Rusya'nın artık 'varyant endişesinin bulunduğu bölgeler' olmadığını belirterek, bu ülkelerden Almanya'ya gelecek insanlar için seyahat kısıtlamalarını azalttı.

Reuters6 Temmuz 2021 Salı 10:25 - Güncelleme: 6 Temmuz 2021 Salı 10:25
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Robert Koch Institute, bu beş ülkeyi "yüksek vaka oranlı bölge" seviyesine indirdi. Buna göre, bu ülkelerin vatandaşları artık Almanya'ya seyahat edebilecekler ve varış yaptıkları tarihten itibaren 10 günlük karantinaya girecekler. Koronavirüs testi negatif çıkanların karantina süresi beş güne indirilecek ve aşı dozlarının tümünü olmuş kişiler karantinadan tamamen hariç tutulacaklar.

Önceki kısıtlamaya göre, Almanya'da ikamet etmedikleri takdirde bahsi geçen ülkelerin dördünden Almanya'ya seyahat etmek yasaktı.

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