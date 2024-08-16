Almanya'dan işgalci İsrailli yerleşimcilere kınama

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki saldırılara ilişkin sosyal medya platformu X'ten açıklama yaptı.

"Dün Batı Şeria'da bir Filistin köyüne saldıran ve yangınlar çıkaran aşırılık yanlısı yerleşimcilerin şiddetini kınıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, bir Filistinlinin öldürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, bu şiddetin kabul edilmez olduğu ve saldırıların derhal durdurulması gerektiği vurgulandı.

Filistinlilerin güven içinde yaşama hakkına sahip olduğu aktarılan açıklamada, "İsrail, Batı Şeria'daki Filistinlileri korumak, bu saldırıları durdurmak ve failler hakkında kovuşturma yapmakla yükümlüdür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu tür şiddet olaylarının cezasız kalmaması gerektiği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkilya kentine bağlı Cit köyüne yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda bir Filistinli hayatını kaybetmiş, biri ağır yaralanmış ve Filistinlilere ait 4 ev ile 6 araç ateşe verilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

