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Dünya

Almanya'dan İsrail'e Gazze tepkisi

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, soykırımcı İsrail'in Refah'ta sözde 'insani yardım kenti' kurulması planına karşı çıktı.

AA13 Temmuz 2025 Pazar 20:25 - Güncelleme:
Almanya'dan İsrail'e Gazze tepkisi
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Merz, ARD televizyonunun geleneksel yaz röportajı programında güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Merz, Tel Aviv'in "insani yardım kenti" projesiyle ilgili soruya, "Gazze Şeridi'nde soykırımcı İsrail hükümetinin uygulamalarından haftalardır hoşnut değilim." ifadeleriyle cevap verdi.

Hoşnutsuzluğunu defalarca dile getirdiğini belirten Merz, bu konuları soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüştüğünü kaydetti.

Filistin meselesinde Amerikalılarla birlikte iki devletli bir çözüme ulaşılabileceği umudunu vurgulayan Merz, "Filistinlilerin yaşayabilecekleri bir yere sahip olma hakkı var. Şu anda Gazze Şeridi'nde yaşananlar ise kabul edilemez." dedi.

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