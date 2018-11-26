Heiko Mass: Rusya'nın Azak ablukası kabul edilemez
Almanya'dan Rusya'nın Ukrayna ile yaşanan gerilimin başlamasıyla sivil gemilere kapatıp ablukaya aldığı Kerç Boğazı ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada Rusya'nın bu hamlesi 'Kabul edilemez' olarak değerlendirildi.
- star.com.tr
Rusya ile Ukrayna arasında Azak Denizi'nde yaşanan gerilim ile ilgili Almanya'dan da bir açıklama geldi.
Alman Dışişleri Bakanı Heiko Mass tarafın'dan yapılan açıklamada, her iki tarafında çatışmadan kaçınması gerektiği vurgulandı.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mass, ''Ukrayna'daki gelişmeler endişe verici. Azak Denizi'nde bir Rus ablukası kabul edilemez.'' dedi.
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