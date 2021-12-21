İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2021 Salı / 17 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,6004
  • EURO
    14,3355
  • ALTIN
    715.522
  • BIST100
    1892.02
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan Kovid-19 önlemlerini sertleştirme kararı
Dünya

Almanya'dan Kovid-19 önlemlerini sertleştirme kararı

Almanya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle alınan önlemler daha da sertleştirildi.

AA21 Aralık 2021 Salı 22:11 - Güncelleme: 21 Aralık 2021 Salı 22:12
ABONE OL

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, eyalet başbakanlarıyla yaptığı toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında alınan yeni önlemleri açıkladı.

Scholz, yeni varyantın çok daha hızlı bulaşabildiğine dikkati çekerek "Koronavirüs Noel tatili yapmıyor." dedi.

Alman Şansölye, sorunlar ortaya çıkana kadar beklemeyeceklerini belirterek "Aşılanmamış olanlar henüz ikna olmuş değil. Hakim olan karamsarlığı paylaşmıyorum. Ancak aşı olmayan herkes büyük bir riske maruz kalıyor." diye konuştu.

Scholz, aşının zorunlu olmasından yana olduğunu vurgulayarak "Yüksek bir aşılama oranına ihtiyacımız olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Yeni önlemlere göre, 28 Aralık'tan itibaren aşılı olanlar veya Kovid-19 geçirip iyileşenler en fazla 10 kişiye kadar bir araya gelebilecek. 14 yaşından küçükler bundan muaf olacak. Aşı olmayanlar ise sadece bir haneden iki kişi, başka bir haneden iki kişi ile bir araya gelebilecek.

Gece kulübü ve diskotek gibi mekanlar kapalı kalacak.

Halka açık yerlerde toplantı ve havai fişek gösterileri yapılamayacak ve havai fişek satılamayacak.

Kültürel ve benzeri önemli etkinlikler seyirci olmadan gerçekleştirilebilecek. Futbol maçları seyircisiz oynanacak. 2G (aşı olmuş veya iyileşmiş) kuralı tiyatrolarda ve sinemalarda yürürlükte kalmaya devam edecek.

Polis, itfaiye, hastane gibi kritik yerlerde çalışanlar salgın planlarını bir an önce gözden geçirerek güncelleyecekler.

Salgınla mücadeleyle ilgili bir sonraki değerlendirme toplantısı 7 Ocak 2022'de yapılacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.