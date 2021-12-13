Almanya'dan Kuzey Akım 2 açıklaması: Ruhsatı alamayabilir

AA 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:48 - Güncelleme: 13 Aralık 2021 Pazartesi 15:56

Annalena Baerbock, Almanya'nın ikinci devlet televizyon kanalı ZDF'ye yaptığı açıklamada, Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumunun (Bundesnetzagentur-BNetzA) hattın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya aldığına atıfta bulunarak, "Mevcut duruma göre, bu boru hattının Avrupa enerji yasasının gerekliliklerini karşılamadığı ve güvenlik sorunlarının hala gündemde olduğu için onaylanamayacağı anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Baerbock ayrıca Brüksel'de AB dışişleri bakanları toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, "Güçlü bir Avrupa'nın, dış politika konularında zayıflamasına izin vermemelidir. Zamanımızın büyük zorlukları göz önüne alındığında, güçlü bir ortak dış politika sesine ihtiyacımız var." dedi.

- YEŞİLLER PARTİSİ PROJEYE KARŞI ÇIKIYORDU

Yeşiller Partisi seçim kampanyası sırasında projeyi ağır bir şekilde eleştirmiş ve hattın inşaatının durdurulması çağrısında bulunmuştu.

Almanya'nın yeni koalisyon hükümetinin anlaşmasında boru hattından açıkça bahsedilmezken, Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumu (Bundesnetzagentur-BNetzA) hattın ruhsatlandırma sürecini geçici olarak askıya almıştı.

Almanya, Kuzey Akım 2'nin ruhsatlandırma sürecine 8 Eylül'de başlamıştı. Sürecin 4 ay sürmesi bekleniyordu.

- KUZEY AKIM 2 PROJESİ

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Ukrayna, Polonya ile Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında proje sahibi Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler yer alıyor.