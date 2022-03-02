Almanya'dan önemli Türkiye kararı

AA 2 Mart 2022 Çarşamba 11:51 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:51

Almanya Kovid-19 salgını nedeniyle "yüksek riskli bölge" ilan ettiği 62 ülkeyi bu kapsamdan çıkarma kararı aldı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.

Güncellemeye göre, yarından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülke "yüksek riskli bölge" kapsamından çıkartıldı.

RKI, karara gerekçe olarak, virüsün Omicron varyantının tehdit edici bir hastalığa sebebiyet verme durumunun az olmasını gösterdi.

