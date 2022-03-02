İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2022 Çarşamba / 29 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,069
  • EURO
    15,65
  • ALTIN
    877.089
  • BIST100
    1978.55
Dünya

Almanya'dan önemli Türkiye kararı

Almanya, Türkiye'yi Kovid-19 salgınında 'yüksek riskli bölgeler' listesinden çıkarıyor.

AA2 Mart 2022 Çarşamba 11:51 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 11:51
ABONE OL

Almanya Kovid-19 salgını nedeniyle "yüksek riskli bölge" ilan ettiği 62 ülkeyi bu kapsamdan çıkarma kararı aldı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.

Güncellemeye göre, yarından itibaren aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 62 ülke "yüksek riskli bölge" kapsamından çıkartıldı.

RKI, karara gerekçe olarak, virüsün Omicron varyantının tehdit edici bir hastalığa sebebiyet verme durumunun az olmasını gösterdi.

  • Almanya
  • yüksek riskli bölge
  • Kovid-19

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.