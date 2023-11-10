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Dünya

Almanya'dan Orta Doğu mesajı: Diplomatik çabalarımız sürdüreceğiz

Almanya, Orta Doğu'da bölgesel bir savaşı önlemek için diplomatik çabalarını sürdürecek.

AA10 Kasım 2023 Cuma 13:31 - Güncelleme:
Almanya'dan Orta Doğu mesajı: Diplomatik çabalarımız sürdüreceğiz
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetinin, Gazze'deki durumun büyük bir bölgesel çatışmaya dönüşmesini önlemek için diplomatik çabalarını sürdüreceğini söyledi.

Berlin'de düzenlenen Alman Silahlı Kuvvetler Konferansı'nda konuşan Scholz, "ABD, Avrupalı müttefiklerimiz ve bölgedeki ortaklarımızla, bunun bir yangına dönüşmesini engellemek için diplomatik olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Şansölye Scholz ayrıca "Almanya'nın yeri İsrail'in yanıdır. İsrail'in kendini savunma hakkını kullanmasını gerektiği her yerde destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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