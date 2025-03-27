Almanya'dan Rusya uyarısı: Ciddi bir hata olur

Olaf Scholz, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli olan bir diğer husus da (Rusya'ya uygulanan) yaptırımların şu anda durdurulmasının ciddi bir hata olacağıdır." dedi.

Yaptırımların devam etmesi hatta daha da geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Scholz, "Avrupa ile ABD birlikte net bir tavır almalıdır ki bu fırsatı Ukrayna'yı desteklemek için kullanmaya devam edebilelim" diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasında gerçek bir barış sağlanana kadar yaptırımlara son vermenin hiçbir anlamının olmadığına işaret eden Scholz, "Ne yazık ki gördüğünüz gibi bundan hala çok uzaktayız." ifadesini kullandı.

Rusya'nın gerçek bir barışla ilgilenmediği savunan Scholz, "Bu nedenle ateşkesin mümkün olduğu ve bunun örneğin altyapıya yönelik saldırıların derhal durdurulmasıyla bağlantılı olduğu konusunda ısrarcı olmamız çok daha önemli. Bu sayede Ukrayna için iyi bir gelecek, özellikle de adil ve uygun bir barış için daha fazla fırsat ortaya çıkabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Alman Şansölye ABD'nin herhangi bir şekilde güvenlik garantisi sağlama ihtimalini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de şu yanıtı verdi:



"Gelecek için mutabık kaldığımız her şeyin ABD'nin de dahil olacağı şekilde olması gerektiği oldukça açık. Bu aynı zamanda Ukrayna'nın güvenliği ve Avrupa'da barış ve güvenlik için bizimle sorumluluk paylaştıkları anlamına geliyor. NATO'da olmamızın nedeni de budur. Ayrıca bu tür Amerikan güvenlik garantilerinin de çok önemli olduğu açıktır."

Güçlü bir Ukrayna ordusunun önemine işaret eden Scholz, "Bu, bizim için son derece önemlidir ve sonuçta barışın garanti altına alınıp alınamayacağına bağlı olacaktır. Bu da ancak güçle, güçlü bir Ukrayna ordusuyla ve aynı zamanda NATO ve Avrupa Birliği üyesi devletlerin gücüyle sağlanabilir." dedi.

Scholz, Fransa'daki zirvenin Avrupa'da barışın ancak kendi güçleriyle sağlanabileceğini hep birlikte anlayan devletlerin bir araya geldiği bir toplantı olduğunu sözlerine ekledi.