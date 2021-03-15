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Dünya

Almanya'dan Rusya'ya çağrı: İlhak ettiğin toprakları iade et

Almanya 7 yıl önce Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'ın Ukrayna'ya iade edilmesini istedi.

AA15 Mart 2021 Pazartesi 19:10 - Güncelleme: 15 Mart 2021 Pazartesi 19:10
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Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Federal Basın Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinin üzerinden 7 yıl geçtiğini vurgulayarak, "Bu ilhakla Rusya uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal etti ve İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşan Avrupa düzenini sorguladı. Rusya'ya Ukrayna'nın Kırım topraklarındaki egemenliğini tesis etmesini kabul etmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Seibert, Rus hükümetini insan haklarına saygı göstermeye de çağırarak ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

Rusya, Ukrayna ve Avrupa Birliği'nin (AB) yasa dışı bulduğu referandumun ardından 18 Mart 2014'te iki milyonu aşkın nüfuslu Kırım'ı ilhak etmişti.

AB, ilhak nedeniyle Rusya'ya karşı halen geçerli olan bir takım yaptırımlar getirmişti.

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