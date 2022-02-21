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Dünya

Almanya'dan Rusya'ya çağrı: İnsanların hayatıyla oynamayın

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Brüksel'de yaptığı açıklamada, “Rusya hükümetine ve Rusya başkanına acil çağrıda bulunuyorum, insanların hayatıyla oynamayın” dedi.

IHA21 Şubat 2022 Pazartesi 12:04 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 12:04
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'yı Doğu Ukrayna'nın sivil nüfusuyla "sorumsuz" bir oyun oynamakla suçlayarak müzakere masasına geri dönmeye çağırdı. Baerbock Brüksel'de gerçekleşecek Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya hükümetine ve Rusya başkanına acil çağrıda bulunuyorum, insanların hayatıyla oynamayın. Son 72 saatte gördüğümüz saldırılar gerçekten endişe verici. Sorumluluk Rus hükümetine aittir, müzakere masasına geri dönün bu sizin elinizde" dedi.

AB dışişleri bakanları toplantısında, Ukrayna'daki durum görüşülecek.

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