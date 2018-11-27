Almanya Savunma Bakanı'ndan Rusya'ya çağrı: Ukraynalı denizcileri hemen serbest bırakın
Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın gözaltına aldığı Ukraynalı denizcileri hemen serbest bırakması çağrısında bulundu
- star.com.tr
Karadeniz'de yaşanan Rusya-Ukrayna gerilimiyle ilgili dünyadan önemli açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya'nın 3 Ukrayna gemisini ve mürettabatını alıkoymasıyla ilgili Almanya'dan yeni bir açıklama daha geldi.
Reuters haber ajansının aktardığına göre, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın gözaltına aldığı Ukraynalı denizcileri hemen serbest bırakması çağrısında bulundu.
Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, "Rusya ve Ukrayna gerginliği azaltmak için aktif bir şekilde çalıştıklarını göstermek zorundalar" ifadelerini kullandı.
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