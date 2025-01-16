Alman hükümetinin Suriye Koordinatörü Tobias Lindner, Der Spiegel dergisine verdiği demeçte, Rusya'nın Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Lindner, "Suriye'nin toprak bütünlüğünün dokunulmaz olması gerektiğini söylediğimizde, bu tüm aktörler ve özellikle de Rusya için geçerlidir. Suriye'deki Rus üsleri kapatılmalı ve Rusya askerlerini geri çekmeli." ifadelerini kullandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Beşşar Esed rejimini destekleyerek Suriye halkına karşı savaş açtığını kaydeden Lindler, Suriyelilerin bu konuda çok acı hatıraları olduğunu belirtti.

Rusya'nın Suriye'deki askeri üslerini güvence altına alan mevcut ikili anlaşmalarla ilgili soruya ise Lindner, "Anlaşmalar feshedilebilir. Ancak tabii ki karar Suriyelilerin kendilerine aittir." yanıtını verdi.

Lindner, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının, Avrupa'nın güvenliği açısından daha geniş etkileri olduğunu vurgulayarak, "Ruslar Akdeniz'de, Libya'da ve Afrika'da faaliyet gösterebilmek için oradalar. Rusya öngörülebilir gelecekte Avrupa güvenliği için en büyük tehdittir." değerlendirmesinde bulundu.