İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Mayıs 2022 Salı / 2 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8204
  • EURO
    15,6175
  • ALTIN
    891.275
  • BIST100
    2430.55
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan Rusya'yı kızdıracak hamle! Scholz: Finlandiya ve İsveç'e destek vereceğiz
Dünya

Almanya'dan Rusya'yı kızdıracak hamle! Scholz: Finlandiya ve İsveç'e destek vereceğiz

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la bir araya gelen Almanya Başbakan Olaf Scholz, Almanya'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine desteklediğini açıkladı. Öte yandan Rusya, geçtiğimiz günlerde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin yaptırımları olacağını açıklamıştı. Söz konusu Scholz'un bu kararı akıllara Almanya ile Rusya'nın aralarını daha da kızıştıracağını getirdi.

IHA3 Mayıs 2022 Salı 19:38 - Güncelleme:
ABONE OL

Almanya Başbakan Olaf Scholz, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la bir araya geldi. Almanya'da Brandenburg eyaletinde yer alan Gransee'de bulunan Meseberg Sarayı'nda yapılan görüşmede konuşan Scholz, Almanya'nın Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine desteklediğini ifade ederek, "Her iki yakın dostumuzu bu yolda desteklemeye kararlıyız. Helsinki ve Stockholm askeri ittifaka katılmak istiyorlarsa desteğimize güvenebilirler. Hükümet üyeleri bunu burada oybirliğiyle yapılan görüşmelerde açıkça belirttiler" dedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla birlikte Finlandiya'nın güvenlik politikalarının tamamen değiştirdiğini ve dönüşünün olmadığını belirtti.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ise, "Ukrayna'ya yapılan askeri saldırı durumu önemli ölçüde değiştirdi ve bu da İsveç'teki güvenlik durumu üzerinde dramatik bir etki oluştu" ifadelerini kullandı.

İsveç ve Finlandiya NATO üyeliğini görüşmek üzere bir araya gelmişti. Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 13 Nisan'da İsveç'in başkenti Stockholm'de NATO üyeliğini görüşmek üzere bir araya gelmişti. Marin, Finlandiya'nın gelecek haftalarda NATO'ya üye olup olmayacağına karar verileceğini dile getirmiş, "Süreç, oldukça hızlı olacak. Aylar değil, her şey haftalar içinde gerçekleşecek" demişti.

Finlandiya hükümeti, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülkenin güvenlik stratejisindeki değişikliklere ilişkin "beyaz kitap" adlı analizi 13 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.