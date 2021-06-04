Almanya'dan PKK/YPG katliamı ile ilgili çağrı: Sorumlular hesaba çekilmelidir

AA 04 Haziran 2021 Cuma 15:08 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 15:16

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, Münbiç'te, terör örgütü YPG/PKK'nın, baskılara karşı sokağa çıkarak protestoda eylemi yapanlara ateş açması sonucunda çok sayıda kişiyi öldürmesi ve yaralamasını Alman hükümetinin nasıl değerlendirdiğine ilişkin AA muhabirinin sorusunu cevapladı.

Adebahr, bu konuda basında çıkan haberleri bildiklerini ancak protestolar hakkında kendilerinin somut bulgulara sahip olmadıklarını savundu.

Orada bir şekilde taraf olanlara gerilimi azaltma çağrısında bulunan Adebahr, "Bu olaylar, tarafların katılımıyla araştırılmalı ve elbette sorumlular hesaba çekilmelidir. Sanırım böyle bir araştırma da düşünülüyor." dedi.

ÖRGÜTÜN ALMANYA'DAKİ FAALİYETLERİ

PKK'nın geniş bir faaliyet alanı bulduğu Avrupa ülkelerinden biri de Almanya. PKK, 1993'ten bu yana burada yasaklı örgütler listesinde. Örgüt yandaşları, Almanya'daki yapılanmalarında PKK adını kullanmıyor. Kurdukları sözde sivil toplum kuruluşlarının adlarını sık sık değiştirerek faaliyet yasaklarını delmeye çalışıyor. Bu sayede, Almanya'nın dernek çalışmalarına sağladığı kaynaklardan yararlanıyorlar.

PKK'nın elde ettiği yasa dışı gelirler örgüt bütçesinde büyük bir yer tutuyor. Bu gelirlerin başında, zorla toplanan üye aidatları ve bağışlar, uyuşturucu, silah ve tütün ürünleri kaçakçılığı geliyor. Yasa dışı gelir kaynaklarından biri de insan kaçakçılığı. 2018 yılı Alman iç istihbarat raporunda, örgütün Avrupa'da 25 milyon avro haraç topladığı bilgisi yer aldı.

Almanya'daki faaliyetlerin yanı sıra, Alman Devlet Televizyonu ZDF geçtiğimiz yıl, PKK/YPG'li teröristlere övgüler dizen bir belgesel hazırlamıştı.

AVRUPA SİVİL ÖLÜMLERİNE SESSİZ KALDI...

Yaşanan katliamına ardından, İngiltere 'kaygı duyuyoruz' açıklamasında bulundu.

Suriye'nin kuzeyindeki ateşkes halinin sürdürülmesinden hoşnut olan İngiltere, uluslararası insani hukuk gereğince sivillerin korunması gerektiğine vurgu yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Adebahr, AA muhabirinin sorusu üzerine, YPG/PKK'nın sivillere ateş açması konusunda bilgisi olmadığını, bir sonraki toplantıda bilgi verebileceğini söylemişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından ise olaya ilişkin herhangi bir yorum yapmadı.

MÜNBİÇ'TE YAŞANANLAR

Nüfusunun yüzde 99'u Arap olan Münbiç'in ilçe merkezi ve çevre mahallelerdeki yüzlerce sivil, YPG/PKK'nın, kız ve erkek çocuklarını "zorunlu askerlik" adı altında silahlı kadrosuna katma uygulamasına karşı çıkarak örgütü protesto etmek için dün bir araya gelmişti.

YPG/PKK'lı teröristlerin, protesto düzenleyen halka ateş açmasıyla bir sivil yaşamını yitirmiş, 3 sivil yaralanmıştı. Olayın ardından ilçe merkezindeki öfkeli kalabalık, Halep Yolu üzerinde YPG /PKK'nın kontrol noktasını ele geçirerek ateşe vermiş, dün de kepenk kapatarak örgüte tepki göstermişti.

Burada da terör örgütü sivillere ateş açmış ve 7 kişiyi öldürmüş, 27 kişiyi yaralamıştı.

Örgüt, protestoları engellemek için gece yarısı itibarıyla 48 saatliğine "sokağa çıkma yasağı" getirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK, 1990-2003 yıllarında doğan kız ve erkekleri, bir yıl civarında sürelerle sözde "zorunlu askerlik" adı altında zorla silahlı kadrosuna katmak üzere alıkoyuyor.

Terör örgütü, işgalindeki Münbiç, Aynularab (Kobani), Kamışlı, Malikiyye, Dirbasiye, Haseke, Rakka ve Deyrizor bölgelerinde Arap çocukları ve gençleri bu şekilde zorla kadrolarına katıyor.