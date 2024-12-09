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Dünya

Almanya'dan Suriyeliler hakkında yeni karar

Almanya, bir sonraki duyuruya kadar Suriyelilerin iltica başvurularını işleme koymayacaklarını açıkladı.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 15:16 - Güncelleme:
Almanya'dan Suriyeliler hakkında yeni karar
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Alman basınında yer alan haberlere göre, Suriye'deki belirsiz durum nedeniyle BAMF'ın şu anda işlemde olan Suriyelilerin iltica başvurularının tamamını dondurduğu ve bir sonraki duyuruya kadar başvuru almayacağı belirtildi.

Alınan bu karardan 46 bini ilk başvuru olmak üzere, karar bekleyen 47 bin 270 iltica başvurusunun etkilendiği ifade edildi.

- Siyasi tartışmalar sürüyor

Almanya'daki Suriyelilerin ülkede kalıp kalmamasına ilişkin siyasi tartışmalar devam ediyor.

Almanya Hristiyan Demokrat Birliğinden (CDU) bazı politikacılar Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesinden yana görüş belirtiyor.

Yeşiller ve Almanya Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacılar ise Suriye'deki belirsiz durum karşısında temkinli olunması çağrısında bulunuyor.

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