Almanya'dan Suudilere 254 milyon avroluk silah satışına onay

Ekonomi Bakanlığı'ndan Yeşiller Partisi’nin soru önergesine verilen yanıta göre, bu yılın 14 Mart ve 23 Eylül tarihleri arasında 87 silah ihracatı talebine onay verildi. Bu talepler içinde Suudi Arabistan’ın 254 milyon avro değerinde olan silah talepleri de yer aldı.

Söz konusu cevapta, ihracatına izin verilen silahlar hakkında bilgi verilmezken, silah ihracatına izin verilen ülkeler arasında Suudi Arabistan’la birlikte Yemen iç savaşında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün gibi ülkeler de yer aldı.

Almanya ile Suudi Arabistan arasında son 10 aydır devam eden diplomatik gerginlik, geçen hafta Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in New York'ta yaptıkları görüşmeyle sona ermişti.

Almanya eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'ın Suudi Arabistan'ı Orta Doğu'da macera peşinden koşmakla suçlamasının protesto amacıyla Riyad yönetimi, geçen yılın Kasım ayında büyükelçisini geri çekmişti. Berlin, Suudi Arabistan’ın özür talebini geri çevirmiş, gergin ilişkiler iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri de olumsuz etkilemiş ve Suudi Arabistan’da Alman şirketlerin aldığı işlerde önemli azalma görülmüştü. İki dışişleri bakanın görüşmesinde Suudi Arabistan büyükelçisinin Almanya'ya dönmesi konusunda anlaşmaya varılmıştı.

Almanya, 2016’da Suudi Arabistan’a 530 milyon avro değerinde silah ihracatına izin verirken, geçen yıl bu rakam 249 milyon avroya gerilemişti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutarken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

Birleşmiş Milletler’e (BM) göre iç savaşın devam ettiği Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.