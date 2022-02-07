İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2022 Salı / 7 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5726
  • EURO
    15,5402
  • ALTIN
    791.29
  • BIST100
    1951.2
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan takviye asker hamlesi! Yüzlerce personel doğu kanadına kaydırılacak
Dünya

Almanya'dan takviye asker hamlesi! Yüzlerce personel doğu kanadına kaydırılacak

Almanya'nın NATO kapsamında Litvanya'da bulunan asker sayısını artıracağı bildirildi. Ayrıca Almanya'nın NATO'nun doğu kanadına desteğini artıracağı belirtildi.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 20:10 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 05:42
ABONE OL

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya'nın NATO'nun doğu kanadına desteğini artıracağı belirtildi.

Açıklamada, Federal Meclis'e (Bundestag) NATO'da "Geliştirilmiş İleri Mevcudiyet" olarak adlandırılan Litvanya'daki çok uluslu birliğe hızlı bir şekilde 350'ye kadar ek askerin gönderileceğine ilişkin bilginin verildiği ifade edildi.

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Munster kentinde yaptığı açıklamada, söz konusu askerlerin Litvanya'ya gitmek için 5 gün içinde harekete geçebileceğini belirterek, bu konuda Baltık ülkeleriyle koordinasyon içinde olduklarını söyledi.

Lambrecht, böylelikle NATO'nun doğu kanadını güçlendirdiklerini ve müttefiklere net bir kararlılık sinyali gönderdiklerini kaydetti.

Almanya, Litvanya'daki NATO birliklerinin liderliğini üstleniyor ve şu anda yaklaşık 500 askerle katkı sağlıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.