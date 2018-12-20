Almanya Dışişleri Bakanı: (Trump'ın çekilme kararı) DEAŞ ile mücadeleye zarar verebilir

Maas, yaptığı yazılı açıklamada, ABD’nin Suriye’den çekilme kararını değerlendirerek, "Amerikan tarafının ani yön değişiminin sadece kendileri için sürpriz olmadığını" belirtti.

DEAŞ’ın püskürtüldüğünü ancak tehlikenin geçmediğini ifade eden Maas, "Bu kararın sonuçlarının DEAŞ ile mücadeleye zarar verme ve elde edilen başarıların riske girme tehlikesi var." değerlendirmesinde bulundu.

Halen yeraltında yapıların bulunduğunu ve Suriye’nin doğusunda teröristlerin aktif olduğunu söyleyen Maas, DEAŞ ile mücadelenin hem askeri hem de sivil yollarla uzun vadede belli olabileceğini ifade etti.

Maas, istikrarın hayata geçirilmesi için güvenliğe ve siyasi düzene ihtiyaç duyulduğunu dile getirerek, bundan dolayı partnerlerle siyasi süreç için çalıştıklarını kaydetti.