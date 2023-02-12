Almanya'dan Türkiye'ye destek sürüyor

Alman Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Türkiye'ye 9 kargo uçağı gönderildiği 10, 11. ve 12. kargo uçaklarının da hazırlandığı bildirildi.

Gönderilen 187 tondan fazla acil ihtiyaç malzemesi içinde jeneratör, kamp yatağı, çadır, ısıtıcı ve battaniye gibi malzemelerin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

DİTİB'İN TOPLADIĞI NAKİT YARDIM 20 MİLYON AVROYU AŞTI

Almanya'da 900'den fazla caminin bağlı bulunduğu Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) başlattığı yardım kampanyasına yapılan nakit yardım miktarının 20 milyon avroyu aştığı belirtildi.

DİTİB tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Depremi Yardım Kampanyası" adıyla devam eden yardım kampanyasıyla depremden zarar görenlerin yaralarının sarılmasının hedeflendiği belirtildi.

DEPREMZEDELER İÇİN 5 BİN GÖNÜLLÜ KADIN ÇALIŞTI

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) kadın birlikleri ve gönüllü kadınlar kolu üyeleri, depremin yaralarını sarmak için Almanya genelindeki cami derneklerinde yardım toplama etkinliği düzenledi.

DİTİB Federal Kadın Birliğinin öncülüğünde gönüllü üyeler, depremin yaralarını bir nebze olsun sarmak için lahmacun sattı.

DİTİB cami derneklerinde cuma başlayan ve hafta sonu devam eden etkinliklerde 5 bin gönüllü kadın çalıştı.

Uzun kuyruklar oluşan stantlarda satılan lahmacunlardan elde edilen 1,5 milyon avronun üzerindeki gelir, depremzedelere gönderildi.

ALMAN BELEDİYE BAŞKANI DEPREMZEDELER İÇİN LAHMACUN YAPTI

Almanya'nın Aşağı Sakaonya eyaletine bağlı Osnabrück kenti yakınlarındaki DİTİB Melle Mimar Sinan Camisi'nin depremzedeler için düzenlediği yardım kampanyasına katılan Melle Belediye Başkanı Jutta Dettmann, önlük giyerek lahmacun yaptı.

Dettmann, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Depremzedeler için Melle halkının büyük dayanışmasını yaşama fırsatı buldum. Doğal afet kurbanlarını desteklemek için düzenlenen kampanyayı desteklemekten mutlu oldum." değerlendirmesinde bulundu.

DİN GÖREVLİLERİ 113 BİN AVRO BAĞIŞLADI

DİTİB'in Münih bölgesinde görev yapan 113 din görevlisi, maaşlarının biner avrosunu deprem bölgesindekilerin yaralarının sarılması amacıyla bağışladı.

Münih DİTİB Dini İstişare Kurulu Başkanı Sıddık Yılmaz, "Din görevlileri olarak insanlara her alanda önder ve rehber olmak durumundayız. Ayrıca sorumluluk ve fedakarlık konusunda da rehberlik etmemiz gerekiyor. Bizler din görevlileri olarak, her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de vatanımızın yanında, milletimizin hizmetindeyiz." ifadelerini kullandı.

BÖLGEYE 2 BİN 400 JENERATÖR GÖNDERİLDİ

DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi (ZSU), DİTİB Essen Eyalet Birliği ve Gevelsberg Veliler Birliği ile DİTİB Duisburg 2. bölge cami dernekleri ve hayırseverlerin desteğiyle 2 bin 400 jeneratör, AFAD ve Türkiye Diyanet Vakfı'na ulaştırılmak üzere Frankfurt ve Düsseldorf havalimanlarından THY ile deprem bölgesine gönderildi.