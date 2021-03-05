Almanya'dan Türklere çifte vatandaşlık zulmü

05 Mart 2021 Cuma 08:41 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 08:41

2000 yılı sonrası, yeniden Türk vatandaşı olanların vatandaşlıklarını iptal eden Almanya, bu sefer yasalara aykırı bir tutum takındı ve 2000 yılı öncesi çifte vatandaş olanların Alman kimliklerini "gasp" etmeye başladı. Almanya'daki vatandaşlık daireleri ile Türkiye'deki Alman başkonsoloslukları, Türkiye'de yerleşik çifte vatandaşlardan, Türk olduklarını kanıtlayan belgeleri ve Almanya'daki alışveriş, benzin fişlerini talep ediyor. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Frankfurt'ta, Alman kimliğini ve pasaportunu yenilemek isteyen F.C. ve O.C. çiftinin pasaportlarına el konuldu. 1996 yılında Alman vatandaşlığını alan çifte, "O tarihteki bazı faturalarınızı getirin inanalım" denildi.

ON BİNLERCE KİŞİ OLABİLİR

Çift, İstanbul Başkonsolosluğu'na başvurdu. Kendilerine verilen cevap, "01.01.2000'de yürürlüğe giren yasa ile vatandaşlığınız otomatikman kaybedilmiştir" oldu. Ancak 2000 sonrasında, Almanya'dan izin almadan yeniden Türk vatandaşlığı alınmışsa, o zaman Alman vatandaşlığı otomatikman düşüyor. 2000 yılı öncesi için böyle bir şey yasal olarak mümkün değil. Yaşanan gelişme en çok çifte vatandaş olup Türkiye'ye yerleşenleri tedirgin etti. Türkiye'de yaşayan on binlerce kişi de tehdit altında.

F.C ve O.C çiftine pasaportlarına el konulduğuna dair resmi bir belgenin verilmesi de dikkat çekti.

TÜRKİYE'YE YERLEŞENLER KAYBETTİ

Alman Vatandaşlık Yasası'na, 01.01.2000 tarihi itibarıyla "Otomatik vatandaşlık kaybı" hükmü konuldu. Buna göre, bir kişi Almanya'dan izin almadan başka ülke vatandaşlığını almışsa, Alman vatandaşlığı otomatikman kaybediyor. Bu nedenle Türkiye'ye yerleşenler ise bir daha Alman olamadı. Bir kişi, 2000 öncesi Alman vatandaşı olup yeniden başka ülke vatandaşlığını alırsa" burada kayıp hükmü uygulanamıyor. Çünkü o tarihte, "otomatik vatandaşlık kaybı yasası" çıkmamıştı.