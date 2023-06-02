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Dünya

Almanya'dan UCM'nin Putin hakkındaki yalama kararına ilişkin değerlendirme

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki yakalama kararına ilişkin, 'uluslararası hukukun bu noktada net' olduğu değerlendirmesinde bulundu.

2 Haziran 2023 Cuma 18:42 - Güncelleme:
Almanya'dan UCM'nin Putin hakkındaki yalama kararına ilişkin değerlendirme
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Baerbock, Almanya'nın kuzeyinde bulunan Wismar kentinde Baltık Denizi Ülkeleri Konseyi toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Alman bakan, bir soru üzerine UCM'nin Putin hakkındaki yakalama kararına değinerek "Uluslararası hukuk bu noktada nettir. Uluslararası hukuk şunu açıkça ortaya koyuyor; savaş suçluları, saldırı savaşlarının yürütülmesinden sorumlu olanlar, bir noktada hesap verecekler." dedi.

Baerbock; Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinin katıldığı BRICS toplantısının, "Ukrayna-Rusya savaşının ve uluslararası düzenin ihlalinin her savaş suçlusu için sonuçları olacağını açıkça ortaya koyacağı" yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanı Baerbock, bundan böyle uluslararası toplantılara kolayca katılmanın artık mümkün olmayacağını da savundu.

UCM, mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarmıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kararın, Rusya için hukuken geçersiz olduğunu ifade etmişti.

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