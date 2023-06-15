İSTANBUL 25°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Haziran 2023 Perşembe / 27 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6622
  • EURO
    25,9488
  • ALTIN
    1490.24
  • BIST100
    5495.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'dan Ukrayna'nın NATO üyeliğine yeşil ışık
Dünya

Almanya'dan Ukrayna'nın NATO üyeliğine yeşil ışık

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Ukrayna'yı gelecekte NATO'da kendileriyle birlikte gördüklerini söyledi.

AA15 Haziran 2023 Perşembe 20:27 - Güncelleme:
Almanya'dan Ukrayna'nın NATO üyeliğine yeşil ışık
ABONE OL

Pistorius, NATO Savunma Bakanları toplantısı için gittiği Brüksel'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO ülkelerinin Ukrayna ile işbirliği için yeni bir format üzerinde anlaştığı iddialarına Pistorius, bunun "yakınlaşmaya yönelik bir başka adım" olduğunu söyledi.

Savunma Bakanı Pistoruis, "Ukrayna'yı gelecekte NATO'da bizimle birlikte görüyoruz." dedi.

Aynı zamanda ülke topraklarında savaş olduğu sürece Ukrayna'nın ittifaka kabul edilmesinin söz konusu olamayacağına da dikkati çeken Pistorius, "Aslında herkes de bu konuda hemfikir." diye konuştu.

Pistorius, görev süresi sona erecek NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görevinin bir süre daha uzatılmasına açık olduğunu ifade etti.

Yeni bir genel sekreter ismi üzerinde anlaşmaya varılamaması halinde ittifakın genel sekretersiz kalamayacağını belirten Pistorius, bu nedenle özellikle de Stoltenberg ile işbirliğini takdir ettiği için görev süresinin uzatılmasından yana olacağını söyledi.

Pistorius, Almanya'da düzenlenen "Air Defender" hava tatbikatında şu ana kadar hiçbir olay yaşanmadığını ve sivil hava trafiğinin neredeyse hiç aksamadığını belirterek "İlk sonuç çok ama çok olumlu." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.