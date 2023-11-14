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Dünya

Almanya'dan Ukrayna'ya kötü haber

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'ya gelecek yılın ilkbaharına kadar 1 milyon top mermisi sağlama hedefini yerine getiremeyeceğini söyledi.

AA14 Kasım 2023 Salı 18:52 - Güncelleme:
Almanya'dan Ukrayna'ya kötü haber
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Pistorius, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, bu kış da Ukrayna'nın altyapısına yönelik saldırıların aratacağını varsaydıklarını, bundan dolayı Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendirilmesi ve altyapının korunması gerektiğini belirterek, Ukrayna'ya desteği sürdüreceklerini ifade etti.

Almanya'nın birkaç hafta önce Ukrayna'yı desteklemek için 1 milyar avroluk paketi açıkladığını anımsatan Pistorius, Almanya'nın ABD'den sonra Ukrayna'ya en fazla destek veren ülke olduğunu aktardı.

Pistorius, şimdiye kadar 8 binin üzerinde Ukraynalı askerin Almanya'da eğitim gördüğünü, bu sayının yıl sonuna kadar yaklaşık 10 bine çıkacağını ümit ettiğini söyledi.

AB'nin Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlayacağı sözünü verdiğinin hatırlatılması üzerine de Pistorius, "1 milyona ulaşılmayacak. Bunu varsaymamız gerekiyor." dedi.

Pistoris, kendisinin Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi sağlanma sözü vermediğini vurgulayarak, "Burada, 'dikkatli olun, 1 milyon kararını almak kolay, para da var, ancak üretim de olması lazım' diyenler oldu. Maalesef uyarıcı sesler haklı çıktı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Pistorius, buradaki sorunun üretim kapasitesi olduğunu belirterek, üretimin artırılması ve hızlandırılması gerektiğini kaydetti.

AB, mart ayında Ukrayna'ya 12 ay içinde 1 milyon top mermisi sağlanması konusuna anlaşmıştı.

  • AB Savunma Bakanı
  • Ukrayna
  • top mermisi

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