Alman hükümeti, 1 Nisan'dan itibaren ülkeye gelen Ukraynalı mültecilere verilen sosyal yardım miktarını azaltmaya hazırlanıyor. Öte yandan alınan karar kapsamında çalışabilecek durumda olan ancak henüz bir işte çalışmayanlar iş aramakla yükümlü tutulacak.

13 Kasım 2025 Perşembe 18:53
Almanya'dan yardımları kısıtlayan karar: O ülkeden gelenlere çalışma şartı
ABONE OL

Alman basınının hükümetin hazırladığı yasa tasarısına dayandırdığı habere göre, 1 Nisan'dan sonra Ukrayna'dan Almanya'ya gelen mültecilere "vatandaşlık parası (Bürgergeld)" olarak adlandırılan sosyal yardım yerine İltica Yasası kapsamında sağlanan ve daha düşük olan yardım parası verilecek.

Çalışabilecek durumda olan ancak henüz bir işte çalışmayanlar iş aramakla yükümlü tutulacak, böylece Ukrayna'dan gelen mültecilerden iş hayatına ve topluma uyum sağlamaları talep edilecek.

Yasa tasarısının gelecek hafta düzenlenecek Bakanlar Kurulu'ndan geçmesi planlanıyor.

ALMANYA'DA 1,26 MİLYON UKRAYNALI MÜLTECİ YAŞIYOR

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, savaştan kaçan 1,26 milyon Ukraynalı mülteci Almanya'da yaşıyor.

Almanya'da yaklaşık 700 bin Ukraynalının "vatandaşlık parası" alma hakkı bulunuyor. Öte yandan 2024'te 6,3 milyar avronun "vatandaşlık parası" olarak ülkedeki Ukraynalı mültecilere ödendiği ifade edilmişti.

