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Dünya

Almanya'nın aradığı terör örgütü PKK üyesi, Güney Kıbrıs'ta gözaltına alındı

Almanya tarafından 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklama emri çıkarılan zanlı, Güney Kıbrıs'ın Larnaka kentinde yakalandı.

AA17 Mart 2023 Cuma 13:48 - Güncelleme:
Almanya'nın aradığı terör örgütü PKK üyesi, Güney Kıbrıs'ta gözaltına alındı
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Rum basınında yer alan haberlere göre, terör örgütü PKK üyesi olduğu belirtilen 49 yaşındaki Kenan Ayas, 15 Mart Çarşamba günü Larnaka Havalimanı'ndan başka bir ülkeye giderken Almanya'nın çıkardığı "Avrupa Tutuklama Emri" kapsamında Rum polisi tarafından gözaltına alındı.

Hakkında iade işlemi başlatılan Ayas, Larnaka'da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, Almanya'dan gönderilen belgeler tercüme edilene kadar Ayas'ın polis merkezinde gözaltında tutulmasına karar verdi.

Terör örgütü PKK destekçileri, Ayas'ın serbest bırakılması için Larnaka Mahkemesi'nin önünde gösteri düzenledi.

Rum resmi ajansı CNA ve Kıbrıs Mail gazetesindeki haberde Ayas'ın Türkiye kökenli olduğu ve uzun süredir Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) sığınmacı olarak bulunduğu bilgisine yer verildi.

Almanya'nın "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklama emri çıkarttığı Ayas'ın iade edilip edilmeyeceğine Larnaka Mahkemesi'nin ilerleyen günlerde karar vermesi bekleniyor.

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