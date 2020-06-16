İSTANBUL 28°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8481
  • EURO
    7,7285
  • ALTIN
    379.744
  • BIST100
    111667
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'nın başkenti Berlin'de 369 hane Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
Dünya

Almanya'nın başkenti Berlin'de 369 hane Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Almanya'nın başkenti Berlin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 369 hanenin karantinaya alındığı bildirildi.

AA16 Haziran 2020 Salı 16:16 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 16:17
ABONE OL

Neukölln ilçesinin Sağlık Sorumlusu Falko Liecke, yerel basına yaptığı açıklamada, yapılan testlerde aralarında çocukların da bulunduğu 57 kişide Kovid-19 tespit edildiğini, ilgili bölgelerde test yapma işleminin devam ettiğini belirtti.

Şimdiye kadar 7 bölgede 13 binada 369 hanenin karantinaya alındığını aktaran Liecke, hanelerde kaç kişinin bulunduğunun ve dolayısıyla karantinaya alınan kişi sayısının da bilinmediğini vurguladı.

Liecke, testleri pozitif çıkanlara Kovid-19'un nerede bulaştığının bilinmediği, hanelerde kalabalık ailelerin yaşadığı bilgisini de paylaştı.

Basında yer alan haberlerde, Kovid-19 testi pozitif çıkanların Romanya kökenli olduğu belirtilerek, Neukölln'ün yanı sıra Wedding, Reinickendorf, Charlottenburg ve Marzahn-Hellersdorf ilçelerinde insanlara test yapıldığı kaydedildi.

Cenazede depreme yakalandılar! Tekbir sesleri yükseldi

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.