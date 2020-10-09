Almanya'nın başkenti Berlin'de aşırı solcu gruplar tarafından işgal edilen bina boşaltıldı

AA 09 Ekim 2020 Cuma 13:45 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 13:46

Berlin polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, işgal edilen Liebig Caddesi 34 numaradaki bina icra memurunun talimatıyla bu sabah güvenlik güçleri tarafından boşaltılmaya başladı.

Kapıları ve pencereleri kırarak binaya giren polis, içerideki 57 kişiyi dışarı çıkardı. Boşaltma işlemi sırasında çok az kişi polise direnç gösterdi.

Güvenlik kontrolü yapıldıktan sonra boşaltılan bina icra memuruna teslim edilecek.

Boşaltma işlemi öncesinde bina önünde toplanan çok sayıda kişi protesto amacıyla gösteri yaptı. Burada polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Bölgede yaşayanların bir bölümü göstericilere destek verdi.

Berlin polisi, gece kentin bazı caddelerinde göstericilerin otomobil lastiklerini, araçları ve çöp bidonlarını ateşe verdiğini bildirdi.

Tahliye işlemi sırasında 1500'ün üzerinde polis görev yaptı.

2008’de bir emlak şirketi tarafından satın alınan bina burada yaşayanlar tarafından kiralandı.

Kira sözleşmesinin 2018’de sona ermesinin ardından bina sahibinin başvurusu sonucu mahkeme binanın boşaltılmasına hükmetti.

Aşır solcu grupların toplanma yeri olan bina kentte bu gruplar tarafından sembolleştirilmişti.