Almanya'nın başkenti Berlin'in bazı bölgelerinde genel seçimler tekrarlandı

Anayasa Mahkemesi'nin Berlin'in bazı bölgelerinde kanıtlanan aksaklıklar ve hatalar nedeniyle genel seçimlerin bu bölgelerde tekrarlanması kararının ardından 2 bin 256 oy kullanma merkezinden 455'inde seçimler tekrar yapıldı.

Seçimlere katılması beklenen yaklaşık 500 bin seçmenden yaklaşık yüzde 40'ının sandığa gittiği tahmin ediliyor.

Seçimlerin muhtemel sonuçlarının Federal Meclis'teki sandalye dağılımına ve böylelikle meclisteki güç dengelerinde çok fazla etkisi olmayacağı öngörülüyor.

Kesin seçim sonuçları ve katılım oranının sabah saatlerine doğru açıklanması bekleniyor.

SEÇİMLER NEDEN TEKRARLANDI?



26 Eylül 2021'de genel seçimlerin yanı sıra Berlin Eyalet Meclisi ve ilçe belediye meclislerinin seçimleri ile konutların kamulaştırılmasına ilişkin halk oylaması yapılmıştı.

Berlin Eyalet Meclisi ve belediye meclislerinde ilişkin seçimler, Berlin Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla 12 Şubat'ta yenilenmişti.

Seçim günü oy kullanma merkezlerine eksik oy pusulası gönderildiği, bu nedenle tekrar pusula bastırılmak zorunda kalındığı belirtilmiş, bazı seçim merkezlerinde uzun kuyrukların oluştuğu gözlenmişti.

Aynı gün koşulan maraton nedeniyle özellikle şehir içindeki bazı caddelerin kapalı olması dolayısıyla oy pusulalarının seçim merkezlerine ulaştırılamadığı, birçok seçim merkezinin de sandıkların kapandığı saat 18.00'den sonra uzun süre açık kaldığı ifade edilmişti.

Anayasa Mahkemesi de 19 Aralık 2023'te aldığı karar ile yaşanan aksaklıklar ve hatalar nedeniyle Berlin'deki seçimlerin kısmen tekrarlanmasına karar vermişti.

Almanya'da bir sonraki genel seçimlerin 2025 yılının eylül ayında yapılması planlanıyor.