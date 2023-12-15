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Dünya

Almanya'nın bazı ülkelerle sınırında uyguladığı kontroller uzatıldı

Almanya'nın Polonya, Çekya ve İsviçre sınırında uyguladığı kontrollerin 15 Mart 2024'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

AA15 Aralık 2023 Cuma 18:18 - Güncelleme:
Almanya'nın bazı ülkelerle sınırında uyguladığı kontroller uzatıldı
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Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaptığı açıklamada, kaçakçılık suçlarıyla daha etkin mücadele etmek ve düzensiz göçü sınırlandırmak amacıyla kontrollerin sürdürüleceğini ve bu doğrultuda Avrupa Komisyonuna bildirimde bulunulduğunu belirtti.

Schengen Sınır Kanunu'nun 25. maddesi uyarınca geçici kontrollerin 15 Mart'a kadar devam edeceğini kaydeden Faeser, ülkeye izinsiz girişlerin ekim ayında 20 bini aştığını, alınan önlemler sayesinde yüzde 60 azalarak kasımda 7 bin 300'e düştüğünü anlattı.

Alınan tedbirlerin işe yaradığını vurgulayan Faeser, ekim ortasından bu yana federal polisin iç sınır kontrolleri kapsamında yaklaşık 340 kaçakçıyı tutukladığı bilgisini paylaştı.

16 Ekim'de uygulamaya konulan kontrollerin birkaç kez uzatıldığını hatırlatan Faeser, Almanya-Avusturya sınırında 2015 sonbaharında başlayan sabit iç sınır kontrollerinin de 11 Mayıs 2024'e kadar devam edeceğini bildirdi.

Almanya, 16 Ekim'de AB Komisyonuna Polonya, Çekya ve İsviçre ile kara sınırlarında insan kaçakçılığı suçlarıyla daha fazla mücadele etmek ve düzensiz göçü sınırlamak amacıyla sınır kontrollerinin yapılacağını bildirmiş, ay başında bu kontrolleri en son 15 Aralık 2023'e kadar uzatma kararı almıştı.

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