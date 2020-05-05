İSTANBUL 21°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,0885
  • EURO
    7,684
  • ALTIN
    388.585
  • BIST100
    98737.5
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Almanya'nın Beyrut Büyükelçisi Hizbullah kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
Dünya

Almanya'nın Beyrut Büyükelçisi Hizbullah kararı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Almanya'nın Beyrut Büyükelçisi Christian Clages, ülkesinin Lübnan'daki Şii Hizbullah örgütünün siyasi kanadının faaliyetlerine yasak getirmesi nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

AA05 Mayıs 2020 Salı 14:35 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 14:35
ABONE OL

Lübnan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Nasif Hitti, Büyükelçi Clages'i Bakanlığa çağırarak Beyrut yönetiminin Hizbullah'a yaklaşımının altını çizdi.

Hitti, Hizbullah'ın parlamentodaki siyasi partilerden biri ve Lübnan'da geniş bir tabana sahip olduğunu belirtti.

Clages ise Hizbullah örgütüne yönelik kararın bir süre önce alındığı ve 30 Nisan'da da uygulandığını ifade etti.

Söz konusu kararın Hizbullah oluşumunu "terör örgütü" olarak sınıflandırmadığının altını çizen Clages, Almanya'nın bu kararla Hizbullah'ın topraklarındaki faaliyetlerini yasakladığını kaydetti.

Örgüt lideri Hasan Nasrallah, dün destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında, Alman makamlarınca kendilerine yönelik alınan kararı ABD baskıları sonucu atılan "siyasi" bir adım olarak nitelendirmişti.

Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in talimatıyla Hizbullah’ın Almanya’daki faaliyetlerinin yasaklandığını açıklamıştı.

Filistinli çocuktan Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: Müslümanlara örnek oldu

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.