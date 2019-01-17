“Almanya’nın BMGK’ya daimi üye olma şansı sıfır”

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı ve tanınmış bir Alman diplomat olan Wolfgang Ischinger, Almanya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) daimi üye olma arzusunun gerçekleşmesinin muhtemel olmadığını belirtti.

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, perşembe günü Berlin’de gazetecilere açıklamalarda bulunan Ischinger, Almanya’nın BMGK üyeliği için, “Bu arzuyu yerine getirmek mümkün mü? Cevap hayır. Yanılsamalara gerek yok.” ifadelerini kullandı.

Güvenlik Konseyi’nde reform yapmanın çok çaba gerektirdiğini ve bunun başarılmasının inanılmaz derecede zor olduğunu belirten Ischinger, "Bunun asla gerçek olamayacak bir illüzyon olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

Almanya ve Fransa’nın 22 Ocak’ta yeni bir iş birliği anlaşması imzalayacağı ve anlaşmada her iki ülkenin de ayrı olarak Almanya’nın BMGK’da kalıcı bir yer edinmesi arzusunu dile getireceği ileri sürülmüştü.