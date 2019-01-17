İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3594
  • 6,1169
  • 222.614
  • 96.817
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

“Almanya’nın BMGK’ya daimi üye olma şansı sıfır”

Alman diplomat Ischinger, Almanya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne daimi üye olma şansının sıfır olduğunu söyledi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı ve tanınmış bir Alman diplomat olan Wolfgang Ischinger, Almanya’nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) daimi üye olma arzusunun gerçekleşmesinin muhtemel olmadığını belirtti.

Rus haber ajansı TASS’ta yer alan habere göre, perşembe günü Berlin’de gazetecilere açıklamalarda bulunan Ischinger, Almanya’nın BMGK üyeliği için, “Bu arzuyu yerine getirmek mümkün mü? Cevap hayır. Yanılsamalara gerek yok.” ifadelerini kullandı.

Güvenlik Konseyi’nde reform yapmanın çok çaba gerektirdiğini ve bunun başarılmasının inanılmaz derecede zor olduğunu belirten Ischinger, "Bunun asla gerçek olamayacak bir illüzyon olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

Almanya ve Fransa’nın 22 Ocak’ta yeni bir iş birliği anlaşması imzalayacağı ve anlaşmada her iki ülkenin de ayrı olarak Almanya’nın BMGK’da kalıcı bir yer edinmesi arzusunu dile getireceği ileri sürülmüştü.

´CHP´den belediye teslim aldım, ilk haciz memurları geldi´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

Bozdağ'ın alıkonulması planı davasında karar

'Yerli üretimi uluslararası rekabetçi hale getireceğiz'

'Yerli üretimi uluslararası rekabetçi hale getireceğiz'

Ay'da yetiştirilen ilk bitkiyle ilgili yeni gelişme

Ay'da yetiştirilen ilk bitkiyle ilgili yeni gelişme

Zirve davetiyle patlak verdi: İki ülke arasında ipler gerildi

Zirve davetiyle patlak verdi: İki ülke arasında ipler gerildi

ABD'li yetkililer duyurdu: Yakalandı

ABD'li yetkililer duyurdu: Yakalandı

'Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor'

'Hatay ve Türkiye'ye açık yalan söylüyor'

'Uydu gönderme programıyla balistik füze denemesi yapıyor'

'Uydu gönderme programıyla balistik füze denemesi yapıyor'

'Pompeo'nun buna müdahale hakkı yok'

'Pompeo'nun buna müdahale hakkı yok'
 

POPÜLER HABERLER

Kayyum yaptı, terör yandaşları yıktı

Kayyum yaptı, terör yandaşları yıktı

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Zeytin büyüklüğünde karpuz

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Alışveriş yapan kadınları bekleyen erkekler

Anneye 7 bin 220 TL

Anneye 7 bin 220 TL

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA