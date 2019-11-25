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Almanya'nın en ünlü müzelerinden Grüne Gewölbe soyuldu

Almanya'nın doğusunda bulunan Dresden kentinde Avrupa'nın en büyük hazine koleksiyonunun bulunduğu Grüne Gewölbe Müzesi soyuldu.

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Polisten alınan bilgiye göre, sabah erken saatlerde soyguncular müzedeki elektrik devresini keserek yan taraftaki bir pencereden içeri girdi.

Saksonya Eyalet Başbakanı Michael Kretschmer de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kretchmer, burada yaptığı açıklamada, ''Sadece devlete ait sanat eserleri çalınmadı, burada çalınan Saksonya'nın değerleri oldu. Grüne Gewölbe ve söz konusu sanat eserleri olmadan topraklarımızın tarihi iyi anlaşılamaz.'' ifadesini kullandı.

Alman medyasında yer alan haberlerde ise müzeden çalınan eserler ve değerli eşyaların değerinin 1 milyar avronun üzerinde olduğu iddia edildi.

Bild gazetesi de elektrik kesilmesine rağmen farklı bir hattan enerji alan güvenlik kamerasının soyguncuların görüntülerini kaydettiğini yazdı.

Dresden polisi, izlerini kaybettiren hırsızların bulunması için soruşturma başlatıldığını ve gün içinde konuya ilişkin bir basın toplantısı düzenleyeceklerini duyurdu.

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