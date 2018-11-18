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Almanya'nın eski Başbakanı Schröder: ABD işgali altında gibi olmamalıyız, yeni müttefikler aramalıyız

ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını sert dille eleştiren eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Berlin’e farklı müttefikler arayışına girme çağrısı yaptı.

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Almanya'nın eski Sosyal Demokrat Partili Başbakanı Gerhard Schröder, ABD'nin Berlin Büyükelçisi'nin Alman hükümetine emir veren açıklamalarını, Washington'ın ticaret politikalarını ve Avrupa'ya karşı sergilediği 'işgalci' tavrı sert dille eleştirdi.
 
"Bize işgal edilmiş bir ülke olarak davranılmasına tahammül edemeyiz" çıkışını yapan Schröder, Amerikan büyükelçinin yaptıklarını izlerken, kendisini ABD'nin egemen bir ülkedeki büyükelçisi olarak değil de işgalci bir ordunun subayı olarak gördüğü izlenimine kapılıyorum" dedi.
 
Almanya'nın kendisininkilerle örtüşen çıkarları olan yeni müttefikler arayışına girmesi gerektiğini belirten Schröder, yeni müttefiklerden bir tanesinin Çin olabileceğini söyledi.
 
Eski Almanya Başbakanı, "ABD'nin başlattığı ihtilaflardan zarar görenlerin birbiriyle yakınlaşmasından kaçınmak imkânsız" vurgusu yaptı.
 
(Sputnik)

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