17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7445
  • 6,3315
  • 269.755
  • 105382
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Almanya'nın ikiyüzlülüğü: 3 yıldır banka hesabı açamıyor

Terör örgütü PKK’nın para toplayıp Kandil’e göndermesine bile yol veren Almanya, Türk kökenli Alman partisi AD Demokraten’e kurulduğu 2016 yılından bu yana banka hesabı açma izin vermiyor. Alman Demokratlar Birliği'nin kurucularından Halil Ertem yaşananları anlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terör örgütü PKK'ya sivil toplum kuruluşları üzerinden para kazandırarak Kandil'e para akışı sağlaması için yol veren Almanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'destek verin' çağrısında bulunduğu Türk kökenli Alman partisi AD Demokraten'e 2016 yılından bu yana banka hesabı açmıyor. Partinin örgütlenmesinin bu yolla engellendiğine dikkat çeken Alman Demokratlar Birliği'nin kurucularından Halil Ertem, "Siyasi arenada uzun vadeli kök salma girişimimizi sürdürüyoruz. Biz bu süreçte Alman derin devleti ve Alman aşırı sağ partilerin açtığı davalarla uğraştık. Nazilerin ölüm tehditlerine maruz kaldık" dedi. Ertem, partisinin Almanya'da yaşadığı sıkıntıları Yeni Şafak'a anlattı.
 
BANKALAR HESAP AÇMADI
Almanya'daki devlet bankalarının milyonlarca lira borcunuz dahi olsa dernek, vakıf ve partilere hesap açma zorunluluğu getirdiğini belirten Ertem, "Partimiz bankaya ilk başvurduğunda hesap açıldı ama 10 gün sonra hiçbir açıklama yapılmadan hesap kapatıldı. Yaklaşık 20 yıldır hesabımın olduğu bankaya gittim Uzun süredir beraber çalıştığımız memur arkadaş tüm evrakları halletti, bu sefer oldu diye düşünürken 2 gün sonra bir telefon geldi. Telefondaki kişi, 'Kusura bakmayın sizin örgütünüzle bankamız hiçbir şekilde bağlantıda bulunmak istemiyor" minvalinde tuhaf bir konuşmayla karşılaştım. Yaklaşık 200-250 bankaya yazılı olarak başvurduk. Bazılarından ses çıkmadı. Bazıları ise başvurularımıza yazılı ret cevabı gönderdi. Daha sonra Türk bankalarına başvuralım dedik. Türk bankaları, partilere hesap vermiyoruz diyerek bizi kabul etmediler. Buradaki bankaların hepsi Alman Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na (Bafin) bağlı, onlar ne derse onu yaparlar" diye konuştu.
 
YASALLIĞIMIZI BİTİRMEYE ÇALIŞIYORLAR
Almanya'da bir partinin gelişmesi, faaliyetlerde bulunabilmesi için banka hesabına ihtiyaç duyduğunu anlatan Ertem, "2 bin 400 üyemiz hesabımız olmadığı için aidatlarını gönderemiyor. Aidatları nakit olarak toplayacak da halimiz yok. Belki PKK'lıların bazı kolları bunu yapabiliyor. Almanya'nın PKK'ya çalıştığı bilinen derneklere, aşırı sağcı partilere banka hesabı açtığını biliyoruz. Nedense 2016 yılında kurduğumuz partiye hala banka hesabı açılmadı. Ülke tarihinde genel seçimlere katılma hakkı kazanmış, iki yerel seçime katılmış ve banka hesabı olmayan ilk partiyiz. Türkiye kökenlilerin kurduğu bir parti olduğumuz için bunların başımıza geldiğine inanıyoruz. Demokrasinin beşiği olan yere kendimizi anlatamıyoruz. Hala daha banka hesabımız yok. Almanya bize normal bir siyasi parti imkanlarını vermeyerek yasallığımızı bitirmeye çalışıyor" şeklinde konuştu.

Bakanlık bu görüntülerle duyurdu: Suriyelilerden Başkan Erdoğan´a teşekkür

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

Başkan Erdoğan imzaladı: 'Kesin korunacak hassas alan' ilan edildi

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

MFÖ'den ödül açıklaması: Onur duyduk

MFÖ'den ödül açıklaması: Onur duyduk

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor

Malezya Kraliçesi'nden 'Kuruluş Osman' paylaşımı

Malezya Kraliçesi'nden 'Kuruluş Osman' paylaşımı

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Haluk Bilginer'e Emmy ödülü

Sivrisinek ısırdı, hayatını kaybetti

Sivrisinek ısırdı, hayatını kaybetti

Sır olay: NATO'dan emekli ABD'li doktor İzmir'deki evinde ölü bulundu

Sır olay: NATO'dan emekli ABD'li doktor İzmir'deki evinde ölü bulundu
 

POPÜLER HABERLER

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor -1

S-400 hava savunma sistemleri test ediliyor -1

Türkiye ilk 13 ülke arasına girecek: TCG-Anadolu lig atlatacak

Türkiye ilk 13 ülke arasına girecek: TCG-Anadolu lig atlatacak

İşte 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu

İşte 21. yüzyılın en iyi 100 futbolcusu

İzmir'de yangın...

İzmir'de yangın...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA